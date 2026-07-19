El Mundial de Fútbol 2026 dejó momentos inolvidables dentro del campo, pero también generó debate sobre las condiciones en las que se disputaron los encuentros. A diferencia de otras ediciones, los futbolistas tuvieron que afrontar temperaturas elevadas, viajes de miles de kilómetros entre sedes y una competencia más larga que nunca.

La combinación de estos factores hizo que muchos especialistas calificaran esta Copa del Mundo como la más exigente de la historia. Incluso el sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) advirtió antes y durante el torneo sobre el impacto del calor y la creciente carga física que enfrentan los jugadores, mientras que diversos análisis señalaron que las condiciones climáticas pusieron a prueba el rendimiento de las selecciones.

Por primera vez en la historia, el Mundial reunió a 48 selecciones, lo que elevó el número de encuentros de 64 a 104 y extendió la duración del torneo. (Foto: EFE/ Lavandeira Jr)

El calor fue uno de los grandes protagonistas

Uno de los principales desafíos fue el clima. Varios partidos se disputaron bajo temperaturas y niveles de humedad considerados de riesgo para la práctica deportiva.

De acuerdo con un análisis publicado por The Guardian, cerca de uno de cada cinco encuentros del Mundial se jugó en condiciones de calor que, según las recomendaciones de FIFPRO, podrían justificar retrasos o incluso aplazamientos.

Ante este escenario, FIFA implementó pausas para hidratación en distintos encuentros con el objetivo de proteger la salud de los futbolistas.

Más partidos y una competencia más larga

Por primera vez en la historia, el Mundial reunió a 48 selecciones, lo que elevó el número de encuentros de 64 a 104 y extendió la duración del torneo.

Además, los equipos que llegaron hasta la final tuvieron que disputar ocho partidos, uno más que en el formato anterior, incrementando la exigencia física y el desgaste acumulado a lo largo de varias semanas. FIFPRO ya había advertido que la expansión del torneo aumentaría significativamente la carga competitiva para los futbolistas.

Viajes de miles de kilómetros entre tres países

Otro aspecto que convirtió a esta Copa del Mundo en un reto sin precedentes fue su organización en Estados Unidos, México y Canadá.

Las 16 sedes estuvieron repartidas en cuatro husos horarios, obligando a las selecciones a realizar largos desplazamientos entre partidos y adaptarse constantemente a diferentes climas y condiciones ambientales. Incluso la propia FIFA tuvo que coordinar una compleja logística para cubrir todo el torneo.

Un Mundial que podría cambiar el futuro del fútbol

La experiencia del Mundial 2026 volvió a abrir el debate sobre cómo organizar los grandes torneos internacionales en un contexto de temperaturas cada vez más extremas y calendarios cada vez más cargados.

FIFPRO insistió en que el calor deberá tener un papel más importante en la planificación de futuras competiciones, mientras expertos consideran que esta edición dejará importantes lecciones sobre el bienestar de los jugadores y la necesidad de adaptar el fútbol a los cambios climáticos.