La derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final de la Copa Mundial FIFA 2026 no solo significó el final del sueño del bicampeonato para la Albiceleste. También abrió el inevitable debate sobre el futuro de Lionel Messi, quien a los 39 años disputó su sexta Copa del Mundo y volvió a conducir a su selección hasta el partido decisivo. Aunque el capitán argentino no ha anunciado oficialmente su retiro del seleccionado nacional ni confirmó que este haya sido su último Mundial, todo indica que la cita de Estados Unidos, México y Canadá podría haber representado el cierre de una de las carreras más extraordinarias en la historia del fútbol.

La final disputada en el MetLife Stadium terminó con victoria española gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga, resultado que le permitió a La Roja conquistar su segundo título mundial. Argentina luchó hasta el final, incluso jugando con un hombre menos tras la expulsión de Enzo Fernández en el tiempo suplementario, pero no pudo evitar la derrota en un partido que puso punto final al Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 encuentros.

¿Fue el Mundial 2026 la última Copa del Mundo de Lionel Messi?

Hasta el momento, no existe una confirmación oficial. Lionel Messi no ha comunicado su retiro de la selección argentina ni ha asegurado que la final frente a España haya sido su último partido con la camiseta albiceleste. Sin embargo, durante la previa del encuentro publicó un mensaje en redes sociales bajo el título “The Last Tango”, acompañado por una reflexión sobre el recorrido vivido junto a Argentina, un gesto que fue interpretado por aficionados y medios internacionales como una posible despedida del escenario mundialista. Incluso Lionel Scaloni evitó confirmar el futuro del capitán y sostuvo que la decisión dependerá exclusivamente del propio futbolista.

Si finalmente decide no disputar la Copa del Mundo de 2030, Messi cerrará su recorrido con una marca inédita: seis participaciones mundialistas (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026). En ese período levantó el trofeo en Catar 2022, alcanzó otras dos finales —Brasil 2014 y 2026— y consolidó una trayectoria que lo ubica entre los jugadores más importantes que haya producido este deporte.

Un legado que trasciende el resultado de una final

Más allá del desenlace frente a España, la influencia de Lionel Messi sobre la historia reciente de Argentina resulta indiscutible. Después de años de frustraciones internacionales, lideró la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024, convirtiéndose en el símbolo del ciclo más exitoso de la selección argentina desde la generación campeona de 1986. A ello se suma su capacidad para mantenerse competitivo durante dos décadas en la máxima élite del fútbol internacional.

Su impacto también se refleja en los registros individuales. A lo largo de su carrera mundialista rompió múltiples marcas de longevidad, continuidad y producción ofensiva, prolongando su vigencia hasta los 39 años y siendo protagonista en tres finales de la Copa del Mundo. Muy pocos futbolistas lograron sostener semejante nivel durante tanto tiempo, y menos aún siendo la principal referencia ofensiva de un seleccionado candidato al título en cada torneo.

Los seis Mundiales de Lionel Messi

El recorrido de Messi comenzó en Alemania 2006, cuando debutó con apenas 18 años y marcó su primer gol mundialista. Cuatro años después fue la figura de Argentina en Sudáfrica 2010, aunque el equipo quedó eliminado en cuartos de final. En Brasil 2014 condujo a la Albiceleste hasta la final frente a Alemania y fue elegido el Balón de Oro del torneo.

En Rusia 2018 atravesó una de las campañas más complejas de su carrera internacional, mientras que en Catar 2022 alcanzó la consagración definitiva al conquistar el título mundial tras vencer a Francia en una final histórica. Cuatro años más tarde, ya con 39 años, volvió a llevar a Argentina hasta el partido decisivo del Mundial 2026, demostrando una longevidad competitiva reservada para muy pocos futbolistas.

El debate sobre su futuro recién comienza

La derrota frente a España probablemente marque el inicio de una nueva etapa para el fútbol argentino. Sin embargo, cualquier conclusión definitiva sobre el futuro de Lionel Messi deberá esperar su palabra. Hasta que el capitán se pronuncie públicamente, no es posible afirmar que haya disputado su último partido con la selección ni su última Copa del Mundo.

Lo que sí está fuera de discusión es el lugar que ocupa en la historia del fútbol. Campeón del mundo, líder de la generación más exitosa de Argentina en décadas y protagonista de seis Mundiales, Lionel Messi deja un legado que trasciende cualquier resultado. Si la final de 2026 terminó siendo su despedida de la máxima competición de la FIFA, el rosarino habrá cerrado un recorrido irrepetible, convertido desde hace tiempo en una de las mayores leyendas que haya conocido este deporte.

Cronología: los seis Mundiales de Lionel Messi

Mundial Edad Resultado de Argentina Lo más destacado de Messi Alemania 2006 18 años Cuartos de final Debutó en una Copa del Mundo. Marcó su primer gol mundialista frente a Serbia y Montenegro y se convirtió en uno de los argentinos más jóvenes en anotar en el torneo. Sudáfrica 2010 23 años Cuartos de final Disputó todos los partidos como titular bajo el mando de Diego Maradona. Aunque no marcó goles, fue uno de los líderes ofensivos del equipo. Brasil 2014 27 años Subcampeón Condujo a Argentina hasta la final frente a Alemania, marcó cuatro goles y fue elegido Balón de Oro del Mundial como mejor jugador del torneo. Rusia 2018 31 años Octavos de final Anotó un gol frente a Nigeria y llevó a Argentina a la clasificación a octavos antes de caer ante Francia. Catar 2022 35 años Campeón Levantó el trofeo más importante de su carrera. Marcó siete goles, fue elegido nuevamente Balón de Oro del Mundial y lideró a Argentina hacia su tercera estrella. Estados Unidos, México y Canadá 2026 39 años Subcampeón Alcanzó su tercera final mundialista y se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo masculinas.

Los récords de Lionel Messi en la historia de los Mundiales

Récord Marca Copas del Mundo disputadas 6 (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), récord absoluto en la historia del torneo masculino. Finales del Mundial 3 (2014, 2022 y 2026). Es apenas el segundo futbolista que alcanza esta cifra. Campeón del Mundo 1 (Catar 2022). Subcampeón del Mundo 2 (Brasil 2014 y Mundial 2026). Balón de Oro del Mundial 2 (Brasil 2014 y Catar 2022), único jugador en conseguirlo dos veces. Participaciones consecutivas 6 Mundiales consecutivos durante veinte años (2006-2026). Goles en Mundiales Entre los máximos goleadores históricos del torneo. Su registro aumentó durante la edición 2026. Partidos disputados Amplió el récord histórico de presencias en Copas del Mundo durante la edición 2026. Partidos como capitán Extendió su propio récord como el futbolista con más encuentros como capitán en la historia del Mundial. Participaciones en tres décadas Jugó Mundiales siendo adolescente, veinteañero, treintañero y cercano a los 40 años, una longevidad sin precedentes.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Fue el Mundial 2026 el último de Lionel Messi?

No está confirmado oficialmente. Después de la final ante España, Lionel Messi no anunció su retiro de la selección argentina ni confirmó que haya disputado su última Copa del Mundo. Sin embargo, sus declaraciones y publicaciones previas al partido alimentaron las especulaciones sobre un posible adiós al torneo más importante del fútbol.

¿Cuántos Mundiales jugó Lionel Messi?

Lionel Messi disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026, convirtiéndose en el primer futbolista de la historia en alcanzar esa cifra.

¿Cuántas finales del Mundial disputó Messi?

El capitán argentino jugó tres finales de la Copa del Mundo: Brasil 2014, Catar 2022 y Mundial 2026. Solo otro futbolista había alcanzado esa marca anteriormente.

¿Cuántos títulos del Mundial ganó Lionel Messi?

Messi conquistó una Copa del Mundo, la de Catar 2022, cuando Argentina derrotó a Francia en una de las finales más recordadas de la historia del torneo.

¿Qué récords consiguió Lionel Messi en el Mundial 2026?

Durante el torneo de 2026 se convirtió en el primer jugador en disputar seis Mundiales, amplió su récord de partidos jugados y de encuentros como capitán en la Copa del Mundo, además de disputar su tercera final mundialista.

¿Podrá jugar el Mundial de 2030?

Hasta el momento no existe una decisión oficial. Si Lionel Messi decide continuar en la selección argentina, podría aspirar a disputar la Copa del Mundo de 2030, aunque esa posibilidad dependerá exclusivamente de su decisión y de su estado físico. Actualmente no hay un anuncio sobre su retiro internacional.