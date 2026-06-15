Este lunes 15 de junio, desde las 2:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la fase de grupos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV, además de la versión por internet a través de DGO, en Perú, se verá por América TV y en el resto de latinoamerica por ESPN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Seattle será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Partido, Bélgica vs Egipto: canal de DIRECTV, América TV y ESPN. (Foto: @Belgianreddevils)
Partido, Bélgica vs Egipto: canal de DIRECTV, América TV y ESPN. (Foto: @Belgianreddevils)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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