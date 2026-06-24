Desde el Estadio de Miami, este miércoles 24 de junio se llevará a cabo el partido entre vs EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 5:00 p.m.; en México comenzará a las 4:00 p.m. ; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 7:00 p.m.; en España a las 12:00 a.m. del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil por Caze TV, en Argentina vía TyC Sports y en México por TV Azteca 7. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, Brasil vs. Escocia: ver ahora DSports, DIRECTV, TyC Sports y ESPN online. (Video: @brasil)
Partido gratis, Brasil vs. Escocia: ver ahora DSports, DIRECTV, TyC Sports y ESPN online. (Video: @brasil)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC