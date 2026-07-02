Este jueves 2 de julio desde las 2:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por los dieciseisavos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV, además de la versión por internet a través de DGO, y en España por RTVE. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Los Ángeles será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Partido gratis, España vs. Austria EN VIVO: canal de DIRECTV, DSports y RTVE gratis. (Video: @sefutbol)
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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