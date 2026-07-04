Desde el Estadio de Houston, este sábado 4 de julio se disputará el compromiso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a los octavos de final del . ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 12:00 p.m.; en México comenzará a la 11:00 a.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 2:00 p.m.; y en España se podrá ver desde las 7:00 p.m.. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil será emitido por Caze TV, en Perú por América TV y América tvGO, y en Argentina por TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, Canadá vs. Marruecos: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @canadasoccer)
Partido gratis, Canadá vs. Marruecos: ver hoy ESPN, Disney Plus, DSports y DIRECTV. (Video: @canadasoccer)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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