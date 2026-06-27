Desde el Miami Stadium, este sábado 27 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro arrancará a las 6:30 p.m.; en México comenzará a las 5:30 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 8:30 p.m.; y en España se jugará a la 1:30 a.m. del domingo 28 de junio. Los canales de transmisión también variarán según el país. En la mayor parte de Sudamérica se podrá seguir por ESPN (Disney Plus) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Colombia será transmitido por Caracol TV y Canal RCN. No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este compromiso del Mundial 2026.

Colombia se enfrenta a Portugal por el Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
Colombia se enfrenta a Portugal por el Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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