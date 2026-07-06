Desde el Estadio Seattle, este lunes 6 de julio se disputará el encuentro entre Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO y EN DIRECTO, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 19:00 horas; en México comenzará a las 18:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil iniciará a las 21:00 horas; mientras que en España se jugará a la 1:00 de la madrugada del martes 7 de julio. Los canales de transmisión también variarán según el país. En la mayor parte de Sudamérica se podrá ver por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO); en Brasil estará disponible por Caze TV; en Perú, por América TV; y en Argentina, mediante TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
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