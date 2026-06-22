Desde el Estadio Nueva York–Nueva Jersey, este lunes 22 de junio se llevará a cabo el partido entre Noruega vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO, por el Mundial 2026, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 19:00 horas; en México comenzará a las 18:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:00 horas; en España a las 2:00 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil por Cazé TV, en Perú por América TV y en Argentina vía TyC Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
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