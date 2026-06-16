Este martes 16 de junio desde las 2:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la fase de grupos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará de DSports canal exclusivo de DIRECTV, podrás seguir la televisación de América TV, pero solo en su plataforma de América TVGo y por ESPN, pero por Disney Plus. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Nueva Jersey será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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