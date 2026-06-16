Este martes 16 de junio desde las 5:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la fase de grupos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV, además de la versión por internet a través de DGO, en México por TV Azteca y en España por DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Boston será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Partido, Irak vs Noruega: canal de DIRECTV, DSports y DAZN. (Video: @irqnt_en)
Partido, Irak vs Noruega: canal de DIRECTV, DSports y DAZN. (Video: @irqnt_en)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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