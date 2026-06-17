Este miércoles 17 de junio desde las 12:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por la fase de grupos de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de DIRECTV, además de la versión por internet a través de DGO, y en España por DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Houston será el escenario de este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Partido, Portugal vs RD Congo: canal de DIRECTV, DSports y DAZN. (Video: @portugal)
Partido, Portugal vs RD Congo: canal de DIRECTV, DSports y DAZN. (Video: @portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC