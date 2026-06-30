Desde el Estadio Ciudad de México, este martes 30 de junio se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a los dieciseisavos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 20:00 horas; en México comenzará a las 19:00 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 22:00 p.m. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en México por TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Partido gratis, México vs. Ecuador EN VIVO: ver ahora TV Azteca 7, DIRECTV y TUDN. (Video: @miseleccionmx)
Partido gratis, México vs. Ecuador EN VIVO: ver ahora TV Azteca 7, DIRECTV y TUDN. (Video: @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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