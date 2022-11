Francia vs. Dinamarca se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS en el partido de la segunda jornada del grupo D del Mundial Qatar 2022 este sábado 26 de noviembre del 2022 desde las 11:00 a.m. (horario peruano) en el estadio 974. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión por la señal de DIRECTV Sports, DIRECTV GO y La1 TVE.

El vigente campeón del mundo goleó (4-1) en el debut a Australia. Pese al abultado resultado, el elenco liderado por Didier Deschamps dejó algunas dudas por lo mostrado en los minutos iniciales. En aquel pasaje de la contienda, Craig Goodwin adelantó a los oceánicos y los galos tuvieron problemas para acomodarse. Encima, Lucas Hernández sufrió una lesión grave.

¿A qué hora juegan Francia vs. Dinamarca en el Mundial Qatar 2022?

México – 10:00 a.m.

Perú – 11:00 a.m.

Ecuador – 11:00 a.m.

Colombia – 11:00 a.m.

Venezuela – 12:00 m.

Bolivia – 12:00 m.

Argentina – 1:00 p.m.

Chile – 1:00 p.m.

Uruguay – 1:00 p.m.

Paraguay – 1:00 p.m.

Brasil – 1:00 p.m.

España – 5:00 p.m.

Luego de la primera presentación, Deschamps alista variantes. Theo Hernández reemplazará a su hermano Lucas. En el centro de la zaga, con Raphael Varane recuperado, está en duda la ratificación de Ibrahima Konaté. Además, Jules Koundé puede entrar por la banda en vez de Benjamin Pavard. Arriba, Mbappé, Giroud, Dembélé y Griezmann van desde el inicio.

De su lado, Dinamarca quedó en deuda por la discreta presentación contra Túnez que terminó 0-0. Aunque, hay buenas sensaciones porque este año, el cuadro de Kasper Hjulmand venció en dos ocasiones a los franceses: 2-1 y 2-0 en la Liga de Naciones. Sobre el equipo, Cornelius o Dolberg pelean por acompañar a Damsgaard en la delantera.

Francia vs. Dinamarca: canales de transmisión

México – SKY Sports

Perú – DirecTV Sports

Ecuador – DirecTV Sports, Teleamazonas

Colombia – DirecTV Sports

Venezuela – DirecTV Sports, Televen

Bolivia – Tigo Sports, Unitel, Bolivia TV, Red Uno

Argentina – DirecTV Sports, TeleCentro, TV Pública, DeporTV

Chile – DirecTV Sports, ChileVisión, Canal 13

Paraguay – Tigo Sports

Uruguay – DirecTV Sports, Antel TV, Montecable HD 1, Canal 10, TeleDoce, Canal 4

Brasil – SporTV, Globo

¿Dónde ver Francia vs. Dinamarca en el Mundial Qatar 2022?

México – ViX

Perú – DirecTV GO

Ecuador – DirecTV GO, CNT Play, ECDF Play

Colombia – DirecTV GO

Venezuela – DirecTV GO

Bolivia – Tigo Sports App, Entel TV Smart

Argentina – DirecTV GO, Cont.ar

Chile – DirecTV GO

Paraguay – Tigo Sports App

Uruguay – DirecTV GO, MCGo Live

Brasil – GloboEsporte.com, NOW NET e Claro

España – Gol Mundial, Movistar Plus

Francia vs. Dinamarca: posibles alineaciones del partido

Francia: Lloris; Pavard o Koundé, Konaté o Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé.

Dinamarca: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Cornelius o Dolberg, Damsgaard.

¿Dónde juegan Francia vs. Dinamarca en el Mundial Qatar 2022?





