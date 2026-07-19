Argentina y España protagonizarán uno de sus mayores desafíos en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 al enfrentarse en la gran final con la consigna de conseguir una estrella más en su escudo este domingo 19 de julio a partir de las 4:00 pm hora de Asunción / 3:00 pm ET / 12:00 pm PT en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Para los seguidores de la Albiceleste y La Roja en el territorio paraguayo y en el exterior, GEN transmitirá las incidencias del partido que definirá al próximo campeón del mundo a través de su señal de televisión y online.
¿Dónde ver GEN EN VIVO por Internet, partido Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?
Puedes ver el partido Argentina vs. España por la final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 simplemente accediendo a GEN en vivo por internet de forma gratuita y oficial a través de su sitio web oficial, gen.com.py/live/, o mediante su canal oficial de YouTube, Somos GEN, que transmite la señal en directo. También está disponible en plataformas de operadores como Flow.
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- Tigo TV: Disponible en el canal 12 SD o 612 HD, a menudo integrado en sus plataformas digitales.
Argentina vs. España por la final del Mundial 2026: Fecha, hora y canales del partido
- Fecha: Domingo, 19 de julio 2026
- Partido: Argentina vs. España por la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026
- Hora: 4 p.m. hora de Asunción / 3 p.m. ET / 12 p.m. PT
- TV: Unicanal
- Estadio: MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.)