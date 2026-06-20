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¡Al último minuto! Gol de Deniz Undav puso el triunfo 2-1 del Alemania vs Costa de Marfil
¡Agónico triunfo y clasificación alemana a los 16vos de final! Alemania reaccionó a tiempo, metió mano en el banco y terminó dándole vuelta al marcador por 2-1 ante Costa de Marfil con un doblete salvador de Deniz Undav. La igualdad germana se gestó a los 68 minutos gracias a una conexión inmediata entre los recién ingresados Amiri y Undav. Lejos de conformarse con el empate en Toronto, el conjunto europeo volcó la cancha en el epílogo y encontró la recompensa tras una asistencia de antología por parte de Nmecha, permitiendo que Undav fusilara una vez más las redes marfileñas y sellara una remontada monumental en el cierre del Grupo E.
¡ESO SI QUE ES ENTRAR AFILADO! Deniz Undav recibió la pelota tras un GRAN pase de Nmecha y anotó el 2-1 AGÓNICO de Alemania ante Costa de Marfil.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.