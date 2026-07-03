¡A un paso de clasificar! Gol de Lisandro Martínez, en tiempo extra, puso el 2-1 del Argentina vs. Cabo Verde. (Foto: Getty Images)
¡A un paso de clasificar! Gol de Lisandro Martínez, en tiempo extra, puso el 2-1 del Argentina vs. Cabo Verde. (Foto: Getty Images)

Iniciando el tiempo suplementario, la ‘albiceleste’ no quiso perder más oportunidades para ampliar el marcador y Lisandro, que ya había asistido el primer gol de Messi, sacó una batacazo que rompió las redes de Vozinha.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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