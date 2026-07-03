¡Amigo estás loco! Gol de Sidny Lopes puso el 2-2 del Cabo Verde vs. Argentina. (Foto: Getty Images)
¡Amigo estás loco! Gol de Sidny Lopes puso el 2-2 del Cabo Verde vs. Argentina. (Foto: Getty Images)

Un minuto de silencio para los que se están perdiendo, tremendo partidazo por los 16avos de final, un golazo metió el cuadro africano antes del pitazo del primer tiempo extra disputado e iguala la cuenta de nuevo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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