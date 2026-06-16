Con Lionel Messi a la cabeza, Argentina se alista para su debut en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 16 de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 14:00 horas de Colombia (3 p.m. ET y 12 p.m. PT en Estados Unidos) . El encuentro marcará el inicio del camino de la Albiceleste en el Grupo J para defender su corona de campeón vigente del máximo torneo de selecciones.

Aunque Jullián Álvarez, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez encarnan el presente y el futuro de una laureada selección bajo la conducción de Lionel Scaloni, gran parte de las miradas sigue puesta en el crack del Inter Miami CF, quien tendrá su ‘último baile’ en la justa mundialista que tiene lugar en Norteamérica. El cuerpo técnico mantiene la esperanza de poder contar con él en la mayoría de partidos del torneo, pero su participación en el estreno está más que confirmada.

Si deseas ver el partido desde un televisor Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil, la transmisión oficial para Colombia estará disponible en SEÑAL EN VIVO a través de GOL Caracol TV en televisión abierta y mediante la plataforma Caracol Play, donde podrás seguir todas las incidencias del Argentina vs. Argelia EN DIRECTO y GRATIS desde cualquier lugar del país.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Argentina y Argelia estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión de Colombia para seguir el encuentro en vivo.

Canales de GOL Caracol TV

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante las diferentes frecuencias de Caracol Radio en todo el país.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM

Medellín: 90.3 FM y 750 AM

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM

Cali: 90.5 FM y 820 AM

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM

Cartagena: 1170 AM

Pereira: 950 AM

Manizales: 1180 AM

Cúcuta: 1090 AM

Pasto: 1280 AM

¿Cómo ver Argentina vs. Argelia EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los usuarios también podrán seguir el debut de Argentina en el Mundial 2026 mediante Caracol Play, la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para computadoras, teléfonos móviles, tabletas y Smart TV compatibles. También se puede seguir en Dito.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO desde Estados Unidos, España y México?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir la transmisión de GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN compatible con servidores en Colombia.

Pasos para acceder desde el extranjero

Contrata una VPN segura con servidores en Colombia. Descarga la aplicación en tu Smart TV, PC, tablet o celular. Conéctate a una ubicación dentro de Colombia. Ingresa al portal oficial de Caracol Televisión o Caracol Play. Sigue la transmisión del partido Argentina vs. Argelia.

Resumen para ver Argentina vs. Argelia por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México, Perú y otros países ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para determinados contenidos Configuración básica VPN + servidor en Colombia + Caracol TV Dispositivos compatibles Smart TV, PC, tablets y celulares Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceso a la cobertura desde cualquier lugar Recomendación Verificar disponibilidad según ubicación

Cabe recordar que Telemundo Deportes, Universo, Peacock TV, FS1 y FOX Sports son los canales oficiales encargados de transmitir los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Horario: 14:00 horas de Bogotá (3 p.m. ET / 12 p.m. PT)

Partido: Argentina vs. Argelia, por la jornada 1 del Grupo J

Fecha: Martes, 16 de junio de 2026

TV: GOL Caracol TV

Streaming: Caracol Play

Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos)