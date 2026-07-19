Este domingo 19 de julio finalizará el Mundial 2026 y conoceremos la selección que alzará la Copa del Mundo desde el Metlife Stadium de New Jersey. No te pierdas la transmisión de Argentina vs. España , desde las 2:00 p.m. Colombia, encuentro que será transmitido por GOL Caracol y Caracol Play en territorio colombiano y por señal abierta. Argentina va por su cuarta estrella de la mano de Lionel Messi, quien puede salir bicampeón tras Qatar 2022, mientras que España quiere su segunda estrella a poco más de 16 años de haber obtenido la primera en Sudáfrica 2010.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Argentina vs. España por la final del Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Argentina vs. España por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Argentina vs. España por la final de la Copa del Mundo 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo ver Argentina vs. España EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Argentina vs. España por el Mundial 2026 mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre Argentina vs. España por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local. Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Argentina vs. España.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Argentina vs. España por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura del Argentina vs. Inglaterra por el Mundial 2026.

Argentina vs. España: horario, TV y cómo ver el partido del Mundial 2026

Día: Domingo 19 de julio de 2026

Hora: 15:00 Santiago de Chile

TV: Chilevisión (CHV)

Lugar: MetLife Stadium de Easth Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos)