GOL Caracol TV pasará el partido entre vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING | GRATIS en todo Colombia, correspondiente a las semifinales de la . ¿A qué hora inicia la televisación? En suelo colombiano a las 2:00 p.m., con dos horas más en Argentina y siete más en España. El cruce, pactado para el domingo 19 de julio en el Estadio Atlanta, también se verá en toda Latinoamérica vía DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Te damos la recomendación de no buscarlo en Fútbol Libre TV.

Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
Argentina vs. España se enfrentan en la final del Mundial 2026. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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