GOL Caracol TV pasará el partido entre Argentina vs. Inglaterra EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING | GRATIS en todo Colombia, correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo 2026. ¿A qué hora inicia la televisación? En suelo colombiano a las 2:00 p.m., con dos horas más en Argentina y siete más en España. El cruce, pactado para el miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta, también se verá en toda Latinoamérica vía DSports (DIRECTV y DGO) y ESPN (Disney Plus Premium). Te damos la recomendación de no buscarlo en Fútbol Libre TV.

Argentina vs. Inglaterra: previa del partido

¿Cómo ver GOL Caracol TV y Ditu para ver Argentina vs. Inglaterra?

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina vs. Inglaterra podrá verse EN VIVO en Colombia a través de GOL Caracol TV y de la plataforma digital Ditu. El compromiso se disputará este miércoles 15 de julio en el Estadio Atlanta y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo. La transmisión comenzará desde las 2:00 p.m. (hora colombiana) con una amplia cobertura previa del equipo periodístico de Gol Caracol.

Los aficionados podrán seguir el encuentro por la señal principal de Caracol Televisión, mientras que quienes prefieran verlo desde un celular, tablet, computadora o Smart TV podrán hacerlo mediante Ditu, la plataforma oficial de streaming de Caracol. Además del partido en vivo, ambos servicios ofrecerán la previa, el análisis, las alineaciones confirmadas y toda la información posterior al encuentro.

GOL Caracol contará con su habitual equipo de narradores, comentaristas y enviados especiales para cubrir todos los detalles de una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. Argentina llega luego de vencer a Suiza, en un partidazo, e Inglaterra eliminó a los vikingos de Noruega, por lo que se espera un duelo de alto nivel entre dos de las principales favoritas al título.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por GOL Caracol TV?

Para seguir el partido por televisión solo debes sintonizar la señal principal de Caracol Televisión, que emitirá el encuentro EN VIVO para todo Colombia. La cobertura incluirá la previa, el relato del compromiso y el análisis posterior al pitazo final.

¿Cómo ver Argentina vs. Inglaterra por Ditu?

Si deseas ver el partido por internet, solo debes ingresar a Ditu desde su aplicación o sitio web oficial y acceder a la transmisión en vivo de GOL Caracol. La plataforma es compatible con dispositivos móviles, computadoras y Smart TV con conexión a internet.

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmite GOL Caracol?

GOL Caracol y Ditu transmitirán las dos semifinales y la gran final del Mundial 2026, además de haber ofrecido una amplia selección de encuentros durante todo el torneo. La cobertura incluye programas especiales, análisis, entrevistas y contenido exclusivo para los aficionados al fútbol.

¿A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra en Colombia?

El partido entre Argentina vs. Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio a las 2:00 p.m. (hora de Colombia). El ganador clasificará a la gran final del Mundial 2026 y continuará en la lucha por levantar el trofeo más importante del fútbol.

Argentina enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. (Video: AFA)