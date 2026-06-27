Desde el Estadio Miami, este sábado 27 de junio desde las 6:30 p.m. (hora de Perú y Colombia), Colombia vs. Portugal se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la tercera jornada del Mundial 2026. Recuerda que el duelo se verá por GOL Caracol TV, Caracol Televisión y Canal RCN en Colombia, mientras que en el resto de Sudamérica estará disponible a través de DSports, DIRECTV, DGO, ESPN y Disney Plus. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay el encuentro comenzará a las 8:30 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 6:30 p.m.. No recomendamos utilizar señales piratas para seguir este compromiso del Mundial 2026.

Colombia se enfrenta a Portugal por el Mundial 2026. (Video: Selección de Colombia)

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO para seguir Colombia vs. Portugal?

La selección colombiana afronta un partido decisivo en el Mundial 2026 cuando enfrente a Portugal. Para los aficionados que desean seguir el encuentro por GOL Caracol TV, existen diversas alternativas para acceder a la transmisión desde televisión, internet, celulares, tablets, computadoras y Smart TV. GOL Caracol ofrecerá una cobertura especial con la previa, el partido y el análisis posterior.

¿Cómo ver GOL Caracol TV por televisión para seguir Colombia vs. Portugal?

La forma más sencilla de seguir el encuentro es a través de Caracol Televisión, que emitirá el compromiso en señal abierta para todo Colombia. También estará disponible para quienes cuenten con los operadores de televisión que incluyen la señal.

¿Cómo ver GOL Caracol TV por internet para Colombia vs. Portugal?

Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante la plataforma digital de GOL Caracol, donde encontrarán la transmisión en vivo y la cobertura especial del Mundial 2026 desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde el celular para Colombia vs. Portugal?

Los usuarios de Android y iPhone podrán acceder a la transmisión mediante las aplicaciones y plataformas oficiales de Caracol, disfrutando del partido en vivo desde cualquier lugar.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en una tablet?

Las tablets también permiten seguir el encuentro en directo. Solo será necesario ingresar al sitio web o aplicación oficial de GOL Caracol para disfrutar del partido.

¿Cómo ver GOL Caracol TV en Smart TV?

Los usuarios de Smart TV podrán acceder a la transmisión utilizando el navegador del televisor o mediante dispositivos compatibles como Chromecast, Android TV o Google TV para disfrutar el encuentro en pantalla grande.

¿Cómo ver GOL Caracol TV desde una computadora o laptop?

Quienes prefieran seguir el partido desde una PC o laptop podrán ingresar al sitio web oficial de GOL Caracol y acceder a la cobertura en vivo de Colombia vs. Portugal desde cualquier navegador.

¿Cómo ver GOL Caracol TV con DIRECTV?

Los clientes de DIRECTV también podrán seguir el compromiso mediante DSports y DGO, como una de las alternativas para disfrutar del partido en vivo.

¿Por qué ver Colombia vs. Portugal por GOL Caracol TV?

GOL Caracol TV ofrecerá una cobertura completa del encuentro entre Colombia y Portugal, con relatos, comentarios, análisis tácticos, entrevistas y programación especial antes y después del partido. Por ello, se convierte en una de las mejores opciones para seguir a la selección colombiana durante el Mundial 2026.