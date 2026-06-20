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¡Sigue sorprendiendo! Gol de Franck Kessié para el 1-0 del Costa de Marfil vs Alemania
¡Sigue sorprendiendo! Gol de Franck Kessié para el 1-0 del Costa de Marfil vs Alemania
Un rebote de Manuel Neuer tras atajar el primer disparo, dejó la pelota viva en el área que le dio la facilidad al marfileño para cruzar un batacazo y romper las redes abriendo el marcador frente a Alemania.
Franck Kessié hizo estallar de alegría a Costa de Marfil al firmar el 1-0 provisional sobre Alemania en la cita mundialista de Toronto. A los 30 minutos de juego, el experimentado mediocampista aprovechó el desconcierto en el fondo germano para adelantar a los “Elefantes”, un resultado que los catapulta de momento al liderato del Grupo E. La acción se tejió por la banda izquierda mediante una genialidad de Diomandé, quien apeló a su potencia para romper líneas y desarmar el esquema de Julian Nagelsmann. Tras una serie de rebotes estériles provocados por la insistencia africana en la zona de castigo, el balón quedó a merced de Kessié; el volante no perdonó y definió con mucha categoría para batir la estirada de Manuel Neuer.
¡¡SORPRESA EN TORONTO!! Diomandé armó una gran jugada, Franck Kessié capturó un rebote dentro del área, definió y marcó el 1-0 de Costa de Marfil vs. Alemania.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.