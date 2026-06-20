Gol de Franck Kessié para el 1-0 del Costa de Marfil vs Alemania. (Foto: Captura DSports)
Gol de Franck Kessié para el 1-0 del Costa de Marfil vs Alemania. (Foto: Captura DSports)

hizo estallar de alegría a Costa de Marfil al firmar el 1-0 provisional sobre en la cita mundialista de Toronto. A los 30 minutos de juego, el experimentado mediocampista aprovechó el desconcierto en el fondo germano para adelantar a los “Elefantes”, un resultado que los catapulta de momento al liderato del Grupo E. La acción se tejió por la banda izquierda mediante una genialidad de Diomandé, quien apeló a su potencia para romper líneas y desarmar el esquema de Julian Nagelsmann. Tras una serie de rebotes estériles provocados por la insistencia africana en la zona de castigo, el balón quedó a merced de Kessié; el volante no perdonó y definió con mucha categoría para batir la estirada de Manuel Neuer.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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