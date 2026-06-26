Cuando Uruguay atravesaba su mejor momento en el partido y mostraba una mejoría en su funcionamiento colectivo, España encontró la fórmula para abrir el marcador. La ‘Celeste’ había logrado equilibrar las acciones e incluso intentaba asumir un mayor protagonismo en busca del resultado.
Sin embargo, a los 41 minutos del primer tiempo, el conjunto español aprovechó una de sus llegadas más claras para romper la igualdad. La jugada se inició con un centro rasante y potente que encontró bien ubicado a Alex Baena dentro del área.
El mediocampista español controló el balón y sacó un remate fuerte, sorprendiendo al arquero uruguayo, quien no pudo contener el disparo. La pelota terminó ingresando al arco pese al esfuerzo del guardameta por evitar la caída de su portería.
Con este tanto, España se puso en ventaja por 1-0 sobre Uruguay en un encuentro que, hasta ese momento, había mostrado a un combinado charrúa sólido en defensa y con mayor intención ofensiva.