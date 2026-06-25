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¡Gol de camarín! Sané anotó golazo para el 1-0 de Alemania sobre Ecuador en New York
Apenas a los dos minutos de juego, Alemania ya se puso en ventaja en su partido ante Ecuador, por el Grupo E del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de New York. El gol fue anotado por el atacante Leroy Sané, quien remató con mucha precisión de pierna izquierda, ante los reclamos de los jugadores sudamericanos que pedían una falta previa. Cabe precisar que los teutones ya ganaron la serie y solo juegan por cumplir por el fixture. Pese a ello, el entrenador Julian Nagelsmann decidió alinear a los titulares. Muy diferente es el panorama de los dirigidos por Sebastián Beccacece, a quienes solo les srive el triunfo.
¡ALEMANIA NECESITÓ UN MINUTO PARA ABRIR EL PARTIDO!
Con una definición exquisita de Leroy Sané al palo derecho de Galíndez, los europeos ya le ganan a Ecuador desde el inicio. pic.twitter.com/yZeFakZjsG