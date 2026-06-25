El delantero alemán remató a un solo toque, dejando sin opciones al golero Hernán Galíndez. (Foto: Getty)
El delantero alemán remató a un solo toque, dejando sin opciones al golero Hernán Galíndez. (Foto: Getty)

Apenas a los dos minutos de juego, ya se puso en ventaja en su partido ante Ecuador, por el Grupo E del en el MetLife Stadium de New York. El gol fue anotado por el atacante , quien remató con mucha precisión de pierna izquierda, ante los reclamos de los jugadores sudamericanos que pedían una falta previa. Cabe precisar que los teutones ya ganaron la serie y solo juegan por cumplir por el fixture. Pese a ello, el entrenador Julian Nagelsmann decidió alinear a los titulares. Muy diferente es el panorama de los dirigidos por Sebastián Beccacece, a quienes solo les srive el triunfo.

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