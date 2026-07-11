GR6027. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Jugadores de Noruega celebran un gol de Andreas Schjelderup este sábado, en el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
GR6027. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Jugadores de Noruega celebran un gol de Andreas Schjelderup este sábado, en el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán

A los 34 minutos del primer tiempo, abrió el marcador con una auténtica joya de Andreas Schjelderup. La acción comenzó con , quien perdió el balón en campo rival y quedó tendido sobre el césped aquejando un golpe. Sin embargo, el árbitro dejó seguir el juego y los noruegos aprovecharon la ventaja para alegría de su gente que vive con emoción el .

Schjelderup recibió el balón sobre el sector izquierdo del área y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate de zurda al segundo palo que dejó sin opciones al arquero inglés. Un golazo que puso el 1-0 para Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

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