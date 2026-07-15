¡Se vistió de ‘9’! Gol de Anthony Gordon para sorprender a Argentina y abrir el marcador a favor de Inglaterra (Foto: AFP)
¡Se vistió de ‘9’! Gol de Anthony Gordon para sorprender a Argentina y abrir el marcador a favor de Inglaterra (Foto: AFP)

¡La golpeó primero en este gran duelo por semifinales! Anthony Gordon inauguró su cuenta goleadora en el al marcar el 1-0 sobre a los 54 minutos. El lateral izquierdo dejó su posición, se proyectó como un auténtico centrodelantero y atacó el espacio para conectar un preciso centro de Morgan Rogers.

Desde unos cinco metros, definió de pierna derecha y dejó sin opciones a Emiliano ‘Dibu’ Martínez. En la acción, Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina, quien perdió la marca y permitió que el inglés rompiera la igualdad con una definición de gran categoría.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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