Jude Bellingham volvió a vestirse de héroe para Inglaterra. El mediocampista apareció nuevamente en el área rival y convirtió su segundo gol del partido frente a México, consolidando el dominio de los dirigidos por Gareth Southgate en los octavos de final del Mundial 2026.
La acción nació tras una gran jugada colectiva de los ingleses, que movieron el balón con precisión hasta encontrar espacios en la defensa mexicana. Bellingham aprovechó la asistencia y definió con categoría para desatar la celebración de los aficionados británicos.
El futbolista del Real Madrid ya había abierto su cuenta personal a los 36 minutos del primer tiempo, cuando adelantó a Inglaterra con una impecable definición. Ahora, con este doblete, ratificó su condición de figura absoluta del encuentro.
Con esta actuación, Bellingham se consolida como uno de los jugadores más determinantes de Inglaterra en la Copa del Mundo y acerca a los ‘Three Lions’ a los cuartos de final del torneo.