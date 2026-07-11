¡Respiró Inglaterra! Gol de Bellingham sobre la hora para el 1-1 ante Noruega
¡Respiró Inglaterra! Gol de Bellingham sobre la hora para el 1-1 ante Noruega

volvió a demostrar por qué es una de las máximas figuras de Inglaterra. En el primer minuto del tiempo añadido del primer tiempo (45+1’), el volante apareció dentro del área para marcar el empate 1-1 frente a en los cuartos de final del .

La jugada nació tras un despeje de la defensa noruega que fue controlado por Elliott Anderson. El mediocampista recibió el balón y habilitó a Anthony Gordon, quien encaró por la banda, dejó en el camino a su marcador con un amague y envió un pase rasante al corazón del área.

Ahí apareció Bellingham, que definió con la frialdad de un centrodelantero para vencer al arquero rival y desatar la celebración inglesa. Con este tanto, los dirigidos por Inglaterra lograron irse al descanso con el marcador igualado tras un intenso primer tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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