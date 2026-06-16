Francia se acerca al triunfo: Gol de Barcola marcó el segundo frente a Senegal | DSports
Francia se acerca al triunfo: Gol de Barcola marcó el segundo frente a Senegal | DSports

La selección de Francia golpeó nuevamente a Senegal a los 81 minutos del partido. Adrien Rabiot filtró un preciso pase entre líneas que dejó a Bradley Barcola completamente solo frente al arquero Édouard Mendy. El atacante francés no desaprovechó la oportunidad y definió con gran categoría para establecer el 2-0 de los ‘Bleus’. Tras enviar el balón al fondo de la red, Barcola celebró señalando el dorsal 12 de su camiseta, mientras la afición francesa estallaba de alegría en las tribunas. Con este tanto, Francia tomó una ventaja más cómoda sobre Senegal y se acerca a un debut triunfal en la Copa del Mundo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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