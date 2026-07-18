Inglaterra está pasando por encima de Francia en el partido por el tercer lugar del Mundial 2026. A los 36 minutos, Bukayo Saka marcó el 3-0 tras culminar una veloz transición ofensiva que volvió a exponer las falencias defensivas del conjunto francés.
La jugada nació de un contragolpe a toda velocidad. Luego de una serie de rebotes dentro del área, el balón le quedó servido a Saka, quien no desaprovechó la oportunidad y definió para ampliar la ventaja inglesa.
El equipo de los ‘Three Lions’ ha mostrado una enorme eficacia en ataque y un dominio absoluto durante los primeros 36 minutos del encuentro, dejando sin respuestas a su rival.
Francia, por su parte, luce irreconocible. El equipo se ha mostrado frágil en defensa, sin capacidad de reacción y con evidentes signos de frustración, reflejados incluso en el rostro de su capitán, Kylian Mbappé, mientras Inglaterra acaricia el tercer puesto del Mundial.