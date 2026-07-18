¡No tuvo piedad! Gol de Bukayo Saka para el 3-0 de Inglaterra sobre Francia (Foto: EFE)
¡No tuvo piedad! Gol de Bukayo Saka para el 3-0 de Inglaterra sobre Francia (Foto: EFE)

está pasando por encima de Francia en el partido por el tercer lugar del . A los 36 minutos, Bukayo Saka marcó el 3-0 tras culminar una veloz transición ofensiva que volvió a exponer las falencias defensivas del conjunto francés.

La jugada nació de un contragolpe a toda velocidad. Luego de una serie de rebotes dentro del área, el balón le quedó servido a Saka, quien no desaprovechó la oportunidad y definió para ampliar la ventaja inglesa.

El equipo de los ‘Three Lions’ ha mostrado una enorme eficacia en ataque y un dominio absoluto durante los primeros 36 minutos del encuentro, dejando sin respuestas a su rival.

Francia, por su parte, luce irreconocible. El equipo se ha mostrado frágil en defensa, sin capacidad de reacción y con evidentes signos de frustración, reflejados incluso en el rostro de su capitán, Kylian Mbappé, mientras Inglaterra acaricia el tercer puesto del Mundial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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