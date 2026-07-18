¡Una máquina! Gol de Bukayo Saka para el 4-0 de Inglaterra ante Francia (Foto: EFE)
¡Una máquina! Gol de Bukayo Saka para el 4-0 de Inglaterra ante Francia (Foto: EFE)

La sigue haciendo historia en el duelo por el tercer lugar del. A los 46 minutos, Bukayo Saka marcó el 4-0 ante Francia luego de una gran acción individual que dejó expuesta a la defensa rival.

El extremo inglés recibió un pase, encaró a Theo Hernández, quien intentó sostener la marca, pero terminó siendo superado por la fuerza y potencia de Saka. El jugador de los ‘Three Lions’ ganó el duelo físico y quedó con espacio para definir.

Con mucha tranquilidad, Saka resolvió como un auténtico delantero centro y venció al arquero francés para firmar su doblete de la jornada y desatar la alegría de los hinchas ingleses.

Francia atraviesa una noche complicada, con una defensa que no encuentra respuestas ante la velocidad y contundencia de Inglaterra, que ya golea 4-0 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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