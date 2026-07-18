La selección de Inglaterra sigue haciendo historia en el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026. A los 46 minutos, Bukayo Saka marcó el 4-0 ante Francia luego de una gran acción individual que dejó expuesta a la defensa rival.
El extremo inglés recibió un pase, encaró a Theo Hernández, quien intentó sostener la marca, pero terminó siendo superado por la fuerza y potencia de Saka. El jugador de los ‘Three Lions’ ganó el duelo físico y quedó con espacio para definir.
Con mucha tranquilidad, Saka resolvió como un auténtico delantero centro y venció al arquero francés para firmar su doblete de la jornada y desatar la alegría de los hinchas ingleses.
Francia atraviesa una noche complicada, con una defensa que no encuentra respuestas ante la velocidad y contundencia de Inglaterra, que ya golea 4-0 en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.