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¡Golpe tempranero! Gol de De Ketelaere para el 1-0 de Bélgica vs. Estados Unidos
Charles De Ketelaere abrió el marcador para Bélgica con una gran aparición ofensiva en el arranque del encuentro frente a Estados Unidos por los octavos de final del Mundial. A los 9 minutos del primer tiempo, el mediocampista sorprendió a toda la defensa rival al aparecer completamente libre por detrás de los zagueros y encontrarse con el balón dentro del área.
¡BÉLGICA GOLPEÓ ANTES DE LOS 10 MINUTOS! Asistencia de Raskin y gol de De Ketelaere para el 1-0 ante la Estados Unidos de Pochettino.
Sin marca y con el arco a su disposición, De Ketelaere solo tuvo que empujar la pelota para vencer al arquero Matthew Freese, quien nada pudo hacer para evitar el 1-0. La anotación desató la celebración del conjunto belga y significó un inicio ideal para los europeos.
Finalmente, de esa manera Bélgica comienza a soñar con clasificar a los cuartos de final del Mundial, pero primero tendrá que manejar esta ventaja parcial.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.