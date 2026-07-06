¡Golpe tempranero! Gol de De Ketelaere apareció libre y adelantó a Bélgica ante Estados Unidos (Foto: AFP)
¡Golpe tempranero! Gol de De Ketelaere apareció libre y adelantó a Bélgica ante Estados Unidos (Foto: AFP)

Charles De Ketelaere abrió el marcador para con una gran aparición ofensiva en el arranque del encuentro frente apor los octavos de final del Mundial. A los 9 minutos del primer tiempo, el mediocampista sorprendió a toda la defensa rival al aparecer completamente libre por detrás de los zagueros y encontrarse con el balón dentro del área.

Sin marca y con el arco a su disposición, De Ketelaere solo tuvo que empujar la pelota para vencer al arquero Matthew Freese, quien nada pudo hacer para evitar el 1-0. La anotación desató la celebración del conjunto belga y significó un inicio ideal para los europeos.

Finalmente, de esa manera Bélgica comienza a soñar con clasificar a los cuartos de final del Mundial, pero primero tendrá que manejar esta ventaja parcial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC