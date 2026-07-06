¡Gol de Bélgica! De Ketelaere firma su doblete y vuelve a poner arriba a los ‘Diablos Rojos’ ante Estados Unidos (Foto: AFP)
¡Gol de Bélgica! De Ketelaere firma su doblete y vuelve a poner arriba a los ‘Diablos Rojos’ ante Estados Unidos (Foto: AFP)

Bélgica respondió de inmediato y volvió a tomar ventaja en el marcador. Apenas dos minutos después del descuento de Estados Unidos, un peligroso centro de Leandro Trossard encontró a Charles De Ketelaere, quien definió con precisión para firmar su doblete de la noche y poner el 2-1 a favor de los ‘Diablos Rojos’ a los 33 minutos del primer tiempo, en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026 disputado en el Estadio Seattle.

Estados Unidos había logrado descontar a los 31 minutos gracias a Malik Tillman, quien aprovechó una buena acción ofensiva para vencer al arquero belga y darle esperanzas al conjunto norteamericano. Sin embargo, la reacción de Bélgica fue inmediata y volvió a ampliar la diferencia apenas dos minutos después.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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