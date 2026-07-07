¡Se mete al partido! Gol de Cuti Romero apareció como goleador y descontó para Argentina ante Egipto
¡Se mete al partido! Gol de Cuti Romero apareció como goleador y descontó para Argentina ante Egipto

encontró el descuento cuando más lo necesitaba. A los 79 minutos del segundo tiempo, Cristian ‘Cuti’ Romero sorprendió a todos al aparecer dentro del área como un auténtico delantero y conectar un certero cabezazo para vencer al arquero

El defensor aprovechó un centro preciso desde la banda y puso el 2-1 en el marcador, devolviéndole la ilusión a la ‘Albiceleste’ en un duelo donde había estado contra las cuerdas durante gran parte del encuentro. Con más de diez minutos por jugar, los dirigidos por Lionel Scaloni fueron con todo en busca del empate ante una Egipto que intentó resistir la presión argentina.

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