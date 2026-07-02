¡Cristiano revive a Portugal! Gol de penal para el 1-1 ante Croacia (Foto: EFE)
¡Cristiano revive a Portugal! Gol de penal para el 1-1 ante Croacia (Foto: EFE)

A los 67 minutos, la encontró el empate gracias a un penal sancionado por el árbitro noruego Espen Eskås tras revisar la jugada en el VAR. tomó la responsabilidad desde los doce pasos, definió con categoría y venció al arquero croata.

Luego del gol, el delantero lo celebró con un grito de desahogo, mostrando toda la furia y la emoción de seguir peleando por mantenerse con vida en el Mundial. El tanto significó el 1-1 entre Portugal y Croacia y también el primer gol para Cristiano Ronald en eliminatorias de Mundiales para él.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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