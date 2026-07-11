¡Empate suizo! Ndoye vence a Dibu Martínez y pone el 1-1 ante Argentina (Foto: AFP)
¡Empate suizo! Ndoye vence a Dibu Martínez y pone el 1-1 ante Argentina (Foto: AFP)

La encontró el empate a los 67 minutos del encuentro. Dan Ndoye culminó una gran jugada colectiva para marcar el 1-1 parcial frente a por los cuartos de final del .

La acción nació de una pared entre Ricardo Rodríguez y el propio Ndoye. El lateral suizo devolvió el balón con precisión y dejó a su compañero en posición de remate. Ndoye definió con un disparo cruzado que venció a Emiliano “Dibu” Martínez por su palo izquierdo, desatando la celebración del conjunto europeo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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