¡No perdonó! Gol de Inglaterra gracias a una brillante acción de Rice (Foto: EFE)
¡No perdonó! Gol de Inglaterra gracias a una brillante acción de Rice (Foto: EFE)

pegó muy temprano en el duelo por el tercer lugar del . Apenas a los 2 minutos, Declan Rice interceptó un balón dentro de su propia área cuando Francia intentaba atacar.

Tras la recuperación, el volante inglés condujo el balón varios metros y aprovechó los espacios que dejó la defensa rival para quedar frente al arco.

Con gran frialdad, Rice definió con una diagonal cruzada que dejó sin opciones al arquero francés, el número 16, desatando la celebración inglesa.

Con este gol, Inglaterra se pone en ventaja por 1-0 sobre Francia en el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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