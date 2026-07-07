Argentina firma una remontada histórica: Gol de Enzo Fernández marca al 93’ y elimina a Egipto del Mundial | (Foto: AFP)
Argentina firma una remontada histórica: Gol de Enzo Fernández marca al 93’ y elimina a Egipto del Mundial | (Foto: AFP)

Cuando parecía que el campeón del mundo se despedía del torneo, apareció Enzo Fernández para desatar la locura en Atlanta. A los 93 minutos, el volante argentino conectó de cabeza un centro desde la derecha y firmó el 3-2 definitivo sobre , sellando una remontada épica en los octavos de final del .

Argentina llegó a estar dos goles abajo en el marcador, pero reaccionó en el tramo final del encuentro con los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y el agónico cabezazo de Enzo Fernández. Con este sufrido triunfo, la ‘Albiceleste’ aseguró su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Suiza y Colombia.7

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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