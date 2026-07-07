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Argentina firma una remontada histórica: Gol de Enzo Fernández marca al 93’ y elimina a Egipto del Mundial
Argentina firma una remontada histórica: Gol de Enzo Fernández marca al 93’ y elimina a Egipto del Mundial
La ‘Albiceleste’ reaccionó tras estar dos goles abajo y, con un agónico tanto de Enzo Fernández en el tiempo de descuento, venció 3-2 a Egipto para clasificar a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.
Cuando parecía que el campeón del mundo Argentina se despedía del torneo, apareció Enzo Fernández para desatar la locura en Atlanta. A los 93 minutos, el volante argentino conectó de cabeza un centro desde la derecha y firmó el 3-2 definitivo sobre Egipto, sellando una remontada épica en los octavos de final del Mundial 2026.
¡¡¡REMONTADA ÉPICA DE LA SCALONETA!!! ¡¡¡CABEZAZO GOLEADOR AGÓNICO DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!!
Argentina llegó a estar dos goles abajo en el marcador, pero reaccionó en el tramo final del encuentro con los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y el agónico cabezazo de Enzo Fernández. Con este sufrido triunfo, la ‘Albiceleste’ aseguró su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Suiza y Colombia.7
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.