¡Golpe de vida! Gol de Enzo Fernández para igualar el Argentina vs. Inglaterra tras una asistencia de Messi | (Foto: EFE)
¡Golpe de vida! Gol de Enzo Fernández para igualar el Argentina vs. Inglaterra tras una asistencia de Messi | (Foto: EFE)

Argentina encontró el empate cuando el partido se le escapaba. A los 85 minutos, Lionel Messi recibió el balón en una jugada que despertó los reclamos de los jugadores ingleses por un posible fuera de juego, pero el árbitro dejó continuar la acción.

El capitán argentino desbordó por la banda derecha y asistió con precisión a Enzo Fernández, quien definió de primera para vencer al arquero rival y establecer el 1-1. Tras convertir, el volante miró al cielo en señal de agradecimiento, mientras la afición albiceleste desató la euforia en una semifinal del Mundial 2026 que volvió a quedar abierta.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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