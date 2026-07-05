Haaland vence a Brasil (Foto: AFP)
Haaland vence a Brasil (Foto: AFP)

Cuando el partido parecía encaminado al empate, apareció el goleador de siempre. Al minuto 79, Erling Haaland aprovechó una gran acción colectiva para marcar el 1-0 de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026.

La jugada nació de los pies de Andreas Schjelderup, quien dejó una asistencia de gran calidad para habilitar al atacante noruego. Haaland no desaprovechó la oportunidad y definió con precisión para vencer al arquero brasileño.

Con este tanto, Noruega toma una valiosa ventaja en un duelo muy disputado y queda, de momento, a pocos minutos de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El conjunto escandinavo resiste el intento de reacción de Brasil mientras se acerca a una histórica victoria.

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