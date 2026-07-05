Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Apareció el ‘Androide’! Haaland marcó y pone a soñar a Noruega en el Mundial 2026
Cuando el partido parecía encaminado al empate, apareció el goleador de siempre. Al minuto 79, Erling Haaland aprovechó una gran acción colectiva para marcar el 1-0 de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026.
La jugada nació de los pies de Andreas Schjelderup, quien dejó una asistencia de gran calidad para habilitar al atacante noruego. Haaland no desaprovechó la oportunidad y definió con precisión para vencer al arquero brasileño.
Con este tanto, Noruega toma una valiosa ventaja en un duelo muy disputado y queda, de momento, a pocos minutos de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El conjunto escandinavo resiste el intento de reacción de Brasil mientras se acerca a una histórica victoria.