Ezri Konsa se hizo presente en el marcador y amplió la ventaja de Inglaterra frente a Francia en el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026. El defensor apareció con autoridad en el área rival y firmó el 2-0 a los 17 minutos del primer tiempo.
La acción nació a partir de un tiro de esquina ejecutado por Declan Rice desde el sector izquierdo. El mediocampista envió un centro preciso al corazón del área, donde Konsa logró imponerse en el juego aéreo.
El zaguero inglés ganó la posición a la defensa francesa y conectó un potente cabezazo que dejó sin opciones al arquero rival, desatando la celebración de los ‘Three Lions’.
Con este tanto, Inglaterra tomó una importante ventaja en el compromiso por el tercer puesto del Mundial 2026 y confirmó su dominio durante los primeros minutos del encuentro ante una Francia que no encontraba respuestas defensivas.