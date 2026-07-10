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‘La Roja’ golpea primero: Fabián Ruiz anota el 1-0 a favor de España sobre Bélgica
España se puso en ventaja sobre Bélgica, desde los 30 minutos de juego, por los cuartos de final del Mundial 2026. El autor del gol fue el mediocampista Fabián Ruiz, quien provechó un rebote cedido por el golero belga Thibaut Courtois, tras potente remate del ibérico Dani Olmo, para así abrir el marcador en el SoFi Stadium de California, Estados Unidos. Cabe mencionar que el ganador de este encuentro jugará las semifinales ante Francia, que el último jueves derrotó 2-0 a Marruecos.
¡¡GOLPEÓ LA FURIA ROJA!! Fabián Ruiz capturó el rebote dentro del área y definió para el primero de España vs. Bélgica.