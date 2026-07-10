El mediocampista español aprovechó un rebote cedido por el golero belga Thibaut Courtois para abrir el marcador en el SoFi Stadium de California. (Foto: AFP)
El mediocampista español aprovechó un rebote cedido por el golero belga Thibaut Courtois para abrir el marcador en el SoFi Stadium de California. (Foto: AFP)

se puso en ventaja sobre Bélgica, desde los 30 minutos de juego, por los cuartos de final del . El autor del gol fue el mediocampista , quien provechó un rebote cedido por el golero belga Thibaut Courtois, tras potente remate del ibérico Dani Olmo, para así abrir el marcador en el SoFi Stadium de California, Estados Unidos. Cabe mencionar que el ganador de este encuentro jugará las semifinales ante Francia, que el último jueves derrotó 2-0 a Marruecos.

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