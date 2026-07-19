¡Zurdazo de Ferrán y vence a ‘Dibu’! Gol de España y vence a Argentina en el segundo tiempo suplementario (Foto: EFE)
¡Zurdazo de Ferrán y vence a ‘Dibu’! Gol de España y vence a Argentina en el segundo tiempo suplementario (Foto: EFE)

La encontró el gol que tanto buscó en el tiempo suplementario ante por la final del. A los 106 minutos, Nico Williams filtró un preciso pase al corazón del área para Ferran Torres, quien controló y sacó un potente remate de zurda que se clavó en la escuadra superior del arco argentino.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC