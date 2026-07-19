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¡Zurdazo de Ferrán y vence a ‘Dibu’! Gol de España y vence a Argentina en el segundo tiempo suplementario
La selección de España encontró el gol que tanto buscó en el tiempo suplementario ante Argentina por la final del Mundial 2026. A los 106 minutos, Nico Williams filtró un preciso pase al corazón del área para Ferran Torres, quien controló y sacó un potente remate de zurda que se clavó en la escuadra superior del arco argentino.
¡¡MORDIÓ EL TIBURÓN!! EN LA PRIMERA JUGADA DEL SEGUNDO TIEMPO EXTRA, FERRAN TORRES ANOTÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARGENTINA.
La brillante definición del atacante español significó el 1-0 en la final del Mundial 2026 y, además, representó su primer gol en el torneo, desatando la euforia de la ‘Roja’ en el tramo decisivo del encuentro. Con este tanto, España quedó a un paso de conquistar la Copa del Mundo.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.