Cuando el partido ya entraba en sus últimos instantes, la selección de México encontró tiempo para una última celebración. Al minuto 93, Santiago Giménez quedó mano a mano con el portero rival, pero no pudo definir con precisión y su remate fue contenido.
Sin embargo, la jugada continuó viva. El rebote favoreció a Alvarado, quien mostró gran visión para asistir de inmediato a Álvaro Fidalgo, que llegaba de frente al área con total libertad. El mediocampista no desaprovechó la oportunidad y sacó un potente remate de primera intención que se clavó en el ángulo, imposible para el guardameta checo.
La espectacular definición significó el 3-0 definitivo para el combinado mexicano, que cerró una actuación convincente en la fase de grupos del Mundial 2026.
Además, el tanto tuvo un sabor especial para Fidalgo, ya que representó su primer gol en una Copa del Mundo, un momento que difícilmente olvidará en su carrera.
Con este golazo en el tiempo añadido, México sentenció el encuentro y confirmó su superioridad ante República Checa, asegurando una clasificación llena de confianza para la siguiente ronda.