Giuliano Simeone encamina la victoria de Argentina ante Honduras - Fuente X
Giuliano Simeone encamina la victoria de Argentina ante Honduras - Fuente X

Argentina amplió su ventaja en el amistoso frente a Honduras gracias a una gran acción colectiva. A los 54 minutos, Lautaro Martínez filtró un preciso pase para Giuliano Simeone, quien definió con categoría para marcar el 2-0 de la Albiceleste. El delantero argentino aprovechó los espacios que dejó la defensa hondureña y culminó una jugada que reflejó la buena conexión ofensiva del conjunto argentino, que mantiene el control del partido y sigue mostrando contundencia en ataque. Es preciso señalar que Lautaro Martínes anotó el 1-0 de Argentina vs. Honduras.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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