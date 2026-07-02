Gol de Goncalo Ramos para el 2-1 de Portugal (Foto: EFE)
Gol de Goncalo Ramos para el 2-1 de Portugal (Foto: EFE)

A los 94 minutos, Gonçalo Ramos apareció como héroe de . El delantero conectó de cabeza un preciso centro entre dos defensores croatas y venció al arquero de la selección de Croacia para marcar el 2-1 parcial.

El tanto desató la euforia de los portugueses, que con este resultado están clasificando a los octavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentarían a España.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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