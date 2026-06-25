Cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, apareció Gonzalo Plata para desatar la locura en la selección ecuatoriana. A los 78 minutos, el delantero aprovechó un tiro de esquina para marcar el gol que puso en ventaja a Ecuador sobre Alemania en el Mundial 2026.
La jugada se inició tras un córner ejecutado desde el sector derecho. Luego de una serie de rebotes en el área, Plata apareció en el área chica para empujar el balón y vencer la resistencia del arquero alemán.
El tanto desató la euforia en la banca ecuatoriana y en las tribunas, ya que el resultado acercaba a la ‘Tri’ a la clasificación a la siguiente ronda del certamen.
Ecuador, que necesitaba sumar para mantener vivas sus opciones en el Grupo E, encontró el premio a su insistencia en el tramo final del compromiso.
Con este gol, Gonzalo Plata se convirtió en el héroe momentáneo de la selección ecuatoriana en un duelo clave frente a una de las favoritas del torneo como lo es Alemania.