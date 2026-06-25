¡La ‘Tri’ se ilusiona! Gol de Plata a favor de Ecuador que gana a Alemania por el Mundial (Foto: EFE)
¡La ‘Tri’ se ilusiona! Gol de Plata a favor de Ecuador que gana a Alemania por el Mundial (Foto: EFE)

Cuando el partido parecía encaminarse hacia el empate, apareció Gonzalo Plata para desatar la locura en la . A los 78 minutos, el delantero aprovechó un tiro de esquina para marcar el gol que puso en ventaja a Ecuador sobre en el Mundial 2026.

La jugada se inició tras un córner ejecutado desde el sector derecho. Luego de una serie de rebotes en el área, Plata apareció en el área chica para empujar el balón y vencer la resistencia del arquero alemán.

El tanto desató la euforia en la banca ecuatoriana y en las tribunas, ya que el resultado acercaba a la ‘Tri’ a la clasificación a la siguiente ronda del certamen.

Ecuador, que necesitaba sumar para mantener vivas sus opciones en el Grupo E, encontró el premio a su insistencia en el tramo final del compromiso.

Con este gol, Gonzalo Plata se convirtió en el héroe momentáneo de la selección ecuatoriana en un duelo clave frente a una de las favoritas del torneo como lo es Alemania.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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