Gol de Vanaken tras error de Freese: Bélgica pone el 3-1 ante Estados Unidos por el Mundial (Foto: AFP)
Gol de Vanaken tras error de Freese: Bélgica pone el 3-1 ante Estados Unidos por el Mundial (Foto: AFP)

La sufrió un duro golpe ante Bélgica por los octavos de final del tras un insólito error de su arquero Matt Freese. El guardameta interceptó un pase largo dentro del área, pero tardó en reaccionar y, al intentar salir jugando, quedó presionado por la defensa rival.

La mala decisión terminó en pérdida de balón y Bélgica no perdonó. Hans Vanaken aprovechó el regalo a los 57 minutos y marcó el 3-1 para los ‘Diablos Rojos’, en una jugada que dejó la pregunta de por qué el arquero estadounidense no decidió rechazar el balón cuando tenía la posibilidad.

El error de Freese complicó las opciones de Estados Unidos, que busca una reacción en el duelo por los octavos de final del Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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